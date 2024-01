Els positius en els controls d’alcoholèmia a les carreteres cauen un 17% a Tarragona el 2023

Els positius en controls d’alcoholèmia han disminuït un 17% al Camp de Tarragona el 2023. Durant el 2022 hi va haver 1.500 positius per alcohol i l’any que ha acabat s’han detectat 1.150 positius. Aquests resultats s’han aconseguit amb un nombre de controls molt similar.

«En els darrers anys estem notant una lleugera tendència a la baixa», explica Antoni Vilafranca, cap de Trànsit de la Regió Policial del Camp de Tarragona. Els positius representen el 6% de totes les persones que fan la prova. Aquestes xifres reforcen la feina feta en els darrers temps per part dels cossos de seguretat i del Servei Català de Trànsit. «Els resultats són els que són i mostren que estem incidint i que la gent va agafant consciència», expressa l’inspector. Vilafranca també destaca certs comportaments que fa anys no es veien tan sovint: «Ens trobem amb molts pares que van a recollir als fills de festa perquè no agafin el cotxe». Pel que fa al control de drogues, els positius es disparen molt més: són un 77%. «Aquests resultats són deguts que a l’hora de fer aquesta prova l’agent busca d’afinar més amb qui creu que podria donar. No es fa a tothom», sentencia Vilafranca.

Les festes nadalenques són uns dels moments de l’any de més activitat per aquest tipus de controls. «Si ens centrem en la campanya de Nadal els resultats també són positius. El 2022 van ser uns 50 positius i el 2023 n’han sigut 32», exposa l’inspector. Aquesta disminució també s’estén al conjunt del territori català. En el mateix període l’any 2022 hi va haver 3.264 sancions penals d’alcoholèmia i drogues a Catalunya, un 21% més que el 2019, quan se’n van registrar 2.696. Aquest 2023, segons dades provisionals, s’han iniciat 2.589 expedients penals per conduir begut o drogat, uns nombres inferiors respecte als anys anteriors.

En el conjunt de l’any, les festes de Carnaval i de Sant Joan estan marcades en vermell al calendari pel cos de seguretat. «Aprofitem en les èpoques que es donen més festes per incidir en els controls», expressa l’inspector.

Més enllà, Vilafranca insisteix que durant tot l’any es fan campanyes també per evitar les distraccions al volant. «El mes de desembre s’aprofita per impulsar les últimes accions de l’any en aquest sentit», diu l’inspector.

51 conductors denunciats

Pel que fa a exclusivament la nit de Cap d’Any es van realitzar un total de 49 controls d’alcoholèmia a tota Catalunya, una quinzena al Camp de Tarragona, amb 1.401 lectures. Com a resultat, hi va haver 51 conductors denunciats per via administrativa i 24 per via penal. Durant els controls també es van fer 18 proves per drogues, 14 de les quals van resultar positives.

«Durant l’any acostuma a haver-hi controls, sobretot els caps de setmana, però en dates molt assenyalades s’aprofita per fer un pas endavant», afirma Vilafranca. El gruix del dispositiu especial de la policia es va iniciar a les deu del vespre del 31 de desembre i es va allargar fins a les 10 h del primer dia del 2024 amb 3.100 agents repartits arreu del territori.

152 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2023 i entre el 30% i el 40% dels conductors morts estaven sota els efectes de l’alcohol o les drogues. «No cal que estiguem en campanyes específiques per estar alerta. No abaixem mai la guàrdia», conclou l’inspector.