El servicio de 'Àpats a domicili' lleva más de 22.000 comidas a las casas más necesitadas de Tarragona

El servicio de 'Àpats a domicili' del Ayuntamiento ya ha llevado 22.792 comidas a las casas tarraconenses más vulnerables este año. De este servicio se benefician personas mayores de 65 años que viven solas, menores de 65 años con dependencia y/o discapacidad, personas con ingresos económicos insuficientes, aquellas que no pueden prepararse las comidas o necesitan ayuda para hacerlo y no disponen, así como también personas que no pueden acceder a otros recursos.

En comparación con años anteriores, la cifra de comidas servidas ha disminuido ligeramente. En el año 2020 fueron 44.577 y en el año 2021 un total de 40.632. «Este servicio se convirtió en un recurso excepcional durante la pandemia de la covid y por eso incrementó considerablemente la cifra», expone Cecilia Mangini, consejera de Servicios Sociales y presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales.

En aquel momento, se superaron el centenar de usuarios del programa. El año pasado, el servicio alcanzó la cifra de 29.226 comidas ofrecidas. Para poder acceder a este servicio, los profesionales de los Equipos Básicos de Atención Social (EBAS) del IMSST son los que valoran y aprueban la situación de vulnerabilidad de la persona o familia en cuestión y hacen la solicitud, teniendo en cuenta la situación socioeconómica y personal de la persona.

Dos veces por semana

Los alimentos se distribuyen dos veces por semana en un vehículo adaptado a las necesidades de la línea fría y el repartidor no sólo es el encargado de depositarlo en los hogares, sino que también hace funciones de supervisión del estado del frigorífico y del consumo de la comida. Además, el servicio público ofrece diferentes dietas, adaptadas a las necesidades, con el fin de garantizar la adecuación del menú.

Actualmente, el programa está en proceso de licitación y su presupuesto es de 494.694,42 euros. Se trata de una cifra orientativa dado que el contrato se basa en precios unitarios por los servicios efectuados. «Desde el IMSST seguimos apostando por este servicio, ya que su objetivo básico es mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas cubriendo las posibles carencias nutricionales y hábitos alimentarios», concluye Cecilia Mangini.