El servei d’Àpats a domicili porta més de 22.000 menjars a les cases més mancades de Tarragona

El servei d’Àpats a domicili de l’Ajuntament ja ha portat 22.792 menjars a les cases tarragonines més vulnerables enguany. D’aquest servei se’n beneficien persones majors de 65 anys que viuen soles, menors de 65 anys amb dependència i/o discapacitat, persones amb ingressos econòmics insuficients, aquelles que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho i no en disposen, així com també persones que no poden accedir a altres recursos.

En comparació amb anys anteriors, la xifra d’àpats servits ha disminuït lleugerament. L’any 2020 van ser 44.577 i l’any 2021 un total de 40.632. «Aquest servei va esdevenir un recurs excepcional durant la pandèmia de la covid i per això va incrementar considerablement la xifra», exposa Cecilia Mangini, consellera de Serveis Socials i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials.

En aquell moment, es van superar el centenar d’usuaris del programa. L’any passat, el servei va assolir la xifra de 29.226 menjars oferts. Per poder accedir a aquest servei, els professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) de l’IMSST són els qui valoren i aproven la situació de vulnerabilitat de la persona o família en qüestió i en fan la sol·licitud, tenint en compte la situació socioeconòmica i personal de la persona.

Dos cops per setmana

Els aliments es distribueixen dos cops per setmana en un vehicle adaptat a les necessitats de la línia freda i el repartidor no només és l’encarregat de dipositar-lo a les llars, sinó que també fa funcions de supervisió de l’estat del frigorífic i del consum del menjar. A més, el servei públic ofereix diferents dietes, adaptades a les necessitats, per tal de garantir l’adequació del menú.

Actualment, el programa està en procés de licitació i el seu pressupost és de 494.694,42 euros. Es tracta d’una xifra orientativa atès que el contracte es basa en preus unitaris pels serveis efectuats. «Des de l’IMSST continuem apostant per aquest servei, ja que el seu objectiu bàsic és millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones cobrint les possibles mancances nutricionals i hàbits alimentaris», conclou Cecilia Mangini.