Detectados dos casos de sarampión en Cataluña

Cataluña ha detectado dos casos de sarampión en las últimas semanas. El primer caso es el de un joven residente en Cataluña pero que se contagió fuera. No está vacunado y viajó al extranjero durante el periodo de incubación. No tuvo complicaciones y actualmente se encuentra asintomático. A fecha de hoy no se tiene conocimiento de casos secundarios, según ha informado la Agencia de Salud Pública. El segundo caso es el de un niño residente en Cataluña que inició los síntomas fuera de España. El seguimiento indica que en estos momentos se encuentra bien.

En el primer caso se recomendó el aislamiento domiciliario y la actualización de su estado vacunal. Se revisaron y actualizaron los calendarios vacunales de los contactos familiares durante el viaje, así como los de los profesionales sanitarios y pacientes de la sala de espera y de la sala de urgencias donde lo atendieron. Se notificó el caso al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al Centro Nacional de Epidemiología y a Sanidad Exterior para el seguimiento y actuaciones de las personas que estuvieron en contacto con él durante el viaje.