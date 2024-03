Detectats dos casos de xarampió a Catalunya

Catalunya ha detectat dos casos de xarampió en les últimes setmanes. El primer cas és el d’un jove resident a Catalunya però que es va contagiar fora. No està vacunat i va viatjar a l’estranger durant el període d’incubació. No va tenir complicacions i actualment es troba asimptomàtic. A data d’avui no es té coneixement de casos secundaris, segons ha informat l’Agència de Salut Pública. El segon cas és el d’un infant resident a Catalunya que va iniciar els símptomes fora d’Espanya. El seguiment indica que en aquests moments es troba bé.

En el primer cas es va recomanar l’aïllament domiciliari i l’actualització del seu estat vacunal. Es van revisar i actualitzar els calendaris vacunals dels contactes familiars durant el viatge, així com els dels professionals sanitaris i pacients de la sala d’espera i de la sala d’urgències on el van atendre. Es va notificar el cas al Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, al Centre Nacional d’Epidemiologia i a Sanitat Exterior per al seguiment i actuacions de les persones que van estar en contacte amb ell durant el viatge.