Crean un nuevo modelo para entender el cerebro que abre la puerta a diagnósticos y tratamientos más precisos

Un estudio reciente ha descrito un nuevo modelo, el sinérgico, que permite comprender mejor la complejidad de las interacciones entre cerebro, cuerpo y medio ambiente. Este abre el camino para poder integrar varios niveles de las enfermedades cerebrales, hacer diagnósticos más precisos y personalizados e identificar nuevos tratamientos más ajustados a las necesidades de cada paciente.

El nuevo modelo considera el funcionamiento cerebral de manera holística y analiza los mecanismos de orquestación de diferentes regiones a partir de modelos matemáticos y computacionales. Se conecta también con una perspectiva naturalista, que aborda la cognición y el comportamiento humano condicionado por el entorno.

Este nuevo modelo se expone detalladamente en un nuevo artículo publicado en la revista 'Trends in Cognitive Sciences'. El investigador principal del estudio y coautor del artículo es Gustavo Deco, director del grupo de Neurociencia Computacional del Centre for Brain and Cognition de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El autor principal es Agustín Ibáñez, director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y también es coautor Morten L.Kringelbach, director del Center for Eudaimonia and Human Flourishing vinculado a la Universidad de Oxford.

El nuevo paradigma sinérgico contribuye a aclarar las interacciones complejas entre la estructura jerárquica del cerebro y sus funciones cognitivas. Así, puede ayudar a aclarar los mecanismos neuronales específicos subyacentes en determinados procesos cognitivos y enfermedades cerebrales.

Gracias al marco sinérgico, se podrá comprender y abordar mejor la diversidad y heterogeneidad de los rasgos cerebrales observables que caracterizan a cada persona (fenotipos). Eso permitirá tener una visión más completa y precisa de las causas de enfermedades cerebrales de cada paciente concreto y abrirá la puerta a diseñar terapias y tratamientos más personalizados.

Además, el modelo integra diferentes modelos de diagnóstico existentes hasta ahora en uno solo. Eso ayudará a superar los enfoques de investigación fragmentados que han predominado hasta ahora en el campo de la neurociencia y que dificultan la identificación de las causas de las enfermedades psiquiátricas o neurológicas, más allá de sus síntomas o manifestaciones patológicas. Ahora se podrán determinar mecanismos compartidos entre diferentes trastornos psiquiátricos y neurológicos.

Por otra parte, se analiza también cómo los factores sociales y ambientales condicionan la actividad cerebral. Por ejemplo, un factor externo puede ser la contaminación ambiental o el nivel de desigualdad estructural. Teniendo en cuenta estos factores ambientales, el modelo sinérgico contribuye a superar la falta de estrategias actuales en el campo de la neurociencia para analizar el funcionamiento del cerebro de manera global, especialmente para comprender las causas subyacentes de diferentes enfermedades.