Creen un nou model per entendre el cervell que obre la porta a diagnòstics i tractaments més precisos

Un estudi recent ha descrit un nou model, el sinèrgic, que permet comprendre millor la complexitat de les interaccions entre cervell, cos i medi ambient. Aquest obre el camí per poder integrar diversos nivells de les malalties cerebrals, fer diagnòstics més precisos i personalitzats i identificar nous tractaments més ajustats a les necessitats de cada pacient.

El nou model considera el funcionament cerebral de manera holística i analitza els mecanismes d'orquestració de diferents regions a partir de models matemàtics i computacionals. Es connecta també amb una perspectiva naturalista, que aborda la cognició i el comportament humà condicionat per l'entorn.

Aquest nou model s'exposa detalladament en un nou article publicat a la revista 'Trends in Cognitive Sciences'. L'investigador principal de l'estudi i coautor de l'article és Gustavo Deco, director del grup de Neurociència Computacional del Centre for Brain and Cognition de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L'autor principal és Agustín Ibáñez, director de l'Institut Llatinoamericà de Salut Cerebral de la Universitat Adolfo Ibáñez de Xile i també és coautor Morten L.Kringelbach, director del Centre for Eudaimonia and Human Flourishing vinculat a la Universitat d'Oxford.

El nou paradigma sinèrgic contribueix a aclarir les interaccions complexes entre l'estructura jeràrquica del cervell i les seves funcions cognitives. Així, pot ajudar a esclarir els mecanismes neuronals específics subjacents a determinats processos cognitius i malalties cerebrals.

Gràcies al marc sinèrgic, es podrà comprendre i abordar millor la diversitat i heterogeneïtat dels trets cerebrals observables que caracteritzen cada persona (fenotips). Això permetrà tenir una visió més completa i precisa de les causes de malalties cerebrals de cada pacient concret i obrirà la porta a dissenyar teràpies i tractaments més personalitzats.

A més, el model integra diferents models de diagnòstic existents fins ara en un de sol. Això ajudarà a superar els enfocaments de recerca fragmentats que han predominat fins ara al camp de la neurociència i que dificulten la identificació de les causes de les malalties psiquiàtriques o neurològiques, més enllà dels seus símptomes o manifestacions patològiques. Ara es podran determinar mecanismes compartits entre diferents trastorns psiquiàtrics i neurològics.

D'altra banda, s'analitza també com els factors socials i ambientals condicionen l'activitat cerebral. Per exemple, un factor extern pot ser la contaminació ambiental o el nivell de desigualtat estructural. Tenint en compte aquests factors ambientals, el model sinèrgic contribueix a superar la manca d'estratègies actuals en el camp de la neurociència per analitzar el funcionament del cervell de manera global, especialment per comprendre les causes subjacents de diferents malalties.