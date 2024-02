La OMS prevé que en el 2045 los casos de cáncer en Europa habrán crecido un 38%

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que nuevos datos recogidos por la Agencia para la Investigación del Cáncer prevén un incremento del 38% de los casos de esta enfermedad en Europa en el 2045. Los cánceres más letales en esta zona del planeta para los hombres son los de pulmón, los colorrectales y los de próstata, mientras que para las mujeres son los de pecho, pulmón o colorrectales.

El estudio, hecho público en el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, también indica que la enfermedad es más mortal en los países con ingresos medios o bajos, hecho que, para la OMS, «muestra las numerosas desigualdades en materia de salud que todavía persisten en la región», según el director de la OMS por Europa, Hans Henri P. Kluge.

El máximo dirigente europeo de la OMS también ha advertido que en un momento en el que la financiación de la salud «está siendo sometida a una presión creciente» por todo el viejo continente, «nos arriesgamos a retroceder décadas de progreso para mejorar la salud y el bienestar de millones de personas».

Al mismo tiempo ha considerado que «con una de cada cuatro personas en Europa con riesgo de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida, este no es el momento de recortar el presupuesto europeo en salud». También ha subrayado que la diagnosis, el tratamiento y la «supervivencia» no tendría que depender del país en el que se ha nacido o en el nivel de ingresos de la persona. «Vencer el cáncer tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad», ha añadido. Finalmente, Kluge ha considerado que después de la pandemia de la covid-19, «políticos y ciudadanía» tienen que tener claro que «necesitamos más salud, no menos».