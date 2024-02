L'OMS preveu que el 2045 els casos de càncer a Europa hauran pujat un 38%

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha indicat que noves dades recollides per l'Agència per a la Recerca del Càncer preveuen un increment del 38% dels casos d'aquesta malaltia a Europa el 2045. Els càncers més letals en aquesta zona del planeta per als homes són els de pulmó, els colorectals i els de pròstata, mentre que per a les dones són els de pit, pulmó o colorectals.

L'estudi, fet públic en el marc del Dia Mundial del Càncer, que es commemora el 4 de febrer, també indica que la malaltia és més mortal en els països amb ingressos mitjos o baixos, fet que, per a l'OMS, «mostra les nombroses desigualtats en matèria de salut que encara persisteixen a la regió», segons el director de l'OMS per a Europa, Hans Henri P. Kluge.

El màxim dirigent europeu de l'OMS també ha advertit que en un moment en què el finançament de la salut «està essent sotmès a una pressió creixent» arreu del vell continent, «ens arrisquem a retrocedir dècades de progrés per millorar la salut i el benestar de milions de persones».

Alhora ha considerat que «amb una de cada quatre persones a Europa amb risc de desenvolupar un càncer al llarg de la seva vida, aquest no és el moment de retallar el pressupost europeu en salut». També ha subratllat que la diagnosi, el tractament i la «supervivència» no hauria de dependre del país on s'ha nascut o en el nivell d'ingressos de la persona. «Vèncer el càncer ha de ser un esforç de tota la societat», ha afegit. Finalment, Kluge ha considerat que després de la pandèmia de la covid-19, «polítics i ciutadania» han de tenir clar que «necessitem més salut, no menys».