Sanidad incluirá las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El pasado viernes, la ministra de Sanidad Mónica García anunció que se van a incorporar las gafas y las lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social. Con esta medida pretende blindar el Sistema Nacional de Salud, aunque por el momento se desconocen más detalles.

Con esta medida, anunció García, el objetivo es que «la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite de una prestación». Esto se llevará a cabo «a lo largo de la legislatura», según indicó, aunque no se desvelaron más detalles sobre las cuantías o los grupos de población beneficiados con este sistema.

«Lo abordaremos de manera decidida, de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, la necesidad de incorporar también la Atención Temprana», comentó. No obstante, no se trata de una iniciativa nueva. En la pasada legislatura, con Carolina Darias al frente de esta cartera, ya se propuso expandir las prestaciones de este sistema, aunque la medida no proliferó.

Ya el pasado mes de octubre, en esta misma línea, el Consejo de Ministros incrementó con 68 millones el Plan de Salud Bucodental. Con este se amplió el número de beneficiarios gracias a la incorporación de niños entre 0 y 5 años, así como a personas diagnosticadas con determinados tipos de cáncer.