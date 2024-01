Sanitat inclourà les ulleres i lents de contacte dins de les prestacions de la Seguretat Social

Divendres passat, la ministra de Sanidad Mónica García va anunciar que s’incorporaran les ulleres i les lents de contacte dins de les prestacions de la Seguretat Social. Amb aquesta mesura pretén blindar el Sistema Nacional de Salut, encara que de moment es desconeixen més detalls.

Amb aquesta mesura, va anunciar García, l’objectiu és que «la gent no hagi d’agafar la butxaca quan es necessiti una prestació». Això es durà a terme «al llarg de la legislatura», segons va indicar, encara que no es van revelar més detalls sobre les quanties o els grups de població beneficiats amb aquest sistema.

«L’abordarem de manera decidida, de la mà del Ministeri de Drets Socials i Consum, la necessitat d’incorporar també l’Atenció Primera», va comentar. No obstant, no es tracta d’una iniciativa nova. En la passada legislatura, amb Carolina Darias al capdavant d’aquesta cartera, ja es va proposar d’expandir les prestacions d’aquest sistema, encara que la mesura no va proliferar.

Ja el mes d’octubre passat, en aquesta mateixa línia, el Consell de Ministres va incrementar amb 68 milions el Pla de Salut Bucodental. Amb aquest es va ampliar el nombre de beneficiaris gràcies a la incorporació de nens entre 0 i 5 anys, així com a persones diagnosticades amb determinats tipus de càncer.