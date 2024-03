Marc Just: «Tenemos un papel protagonista en la definición del futuro del Camp de Tarragona»

Marc Just destaca que con la nueva maquetación el diario es más legible y amable para los lectores.Gerard Martí

¿Diari Més cumple 20 años y justo hace dos que asumió la dirección de Tamediaxa, la empresa editora, qué valoración hace de este periodo?

«Hago una valoración extremadamente positiva, porque todo el equipo ha hecho mucho trabajo. Hemos estado centrados en un amplio proceso de transformación, como empresa, que se ha centrado en tres pilares: equipo humano, imagen y tecnología. Han sido dos años muy intensos, pero todos aquellos objetivos que nos habíamos fijado los hemos cumplido. Por lo tanto, la valoración no puede ser, sino, satisfactoria».

Una de las transformaciones más perceptibles es el nuevo diseño de la marca Diari Més. ¿Qué se ha buscado?

«Hay que matizar que no hemos cambiado la marca, sino que la hemos hecho evolucionar. Antes se nos conocía como Més Tarragona, Més Reus o sólo como Més. Ahora, hemos querido reforzar el concepto diario y, por eso, hemos posicionado esta palabra en la cabecera, con el objetivo de reforzar la idea de que somos una publicación que ofrece información diaria. Con respecto a los colores, también hemos hecho una evolución del concepto Més. Cuando nació la publicación, con el objetivo de diferenciarse y destacar, se hizo una apuesta por los colores chillones. Después de 20 años en los cuales nos hemos convertido en el medio referente en el Camp de Tarragona, hemos dejado atrás estos colores y hemos evolucionado hacia la sobriedad y la seriedad con el uso del azul. Tanto la evolución de la cabecera, como la de la maqueta, responde a lo que hoy en día somos».

Mencionaba el cambio de maquetación. ¿Qué se ha obtenido?

«En primer lugar, se han reforzado las aperturas de sección. En segundo lugar, hemos mejorado la legibilidad, tanto de los titulares como de los textos y otros elementos destacados, y también hemos potenciado la parte gráfica. La remaquetación nos hace más amables de cara a los lectores».

Aparte de los cambios de imagen, están promoviendo una transformación más profunda en el ámbito de los contenidos. ¿Qué implicaciones tiene?

«Después de este largo proceso de transformación, que se gestó entre 2022 y 2023, desde principios de año hemos puesto en marcha un proceso de crecimiento y de ilusión, sobre todo hacia el producto que tenemos entre las manos. Y eso se traduce en nuevos contenidos, como la nueva sección Més a fons, que aporta más análisis, o los cinco nuevos colaboradores que escriben un espacio de opinión semanal para la Contra. Pero no nos detenemos aquí. El objetivo es ampliar paginación y poder ofrecer más contenidos de alcance territorial diario. Por lo tanto, después de este proceso de transformación, ahora impulsaremos un proceso de crecimiento cualitativo».

Todo este proceso también ha supuesto cambios en el organigrama, con el nombramiento de Carles Magrané como nuevo director, y de Carlos Domènech, como subdirector.

«Detrás de este proceso de transformación, teníamos un plan estratégico de reposicionamiento de marca, crecimiento y nueva definición de la estructura. Este tipo de cambios estratégicos también comportan cambios en las direcciones. El nombramiento de Carles Magrané como director y, por primera vez, de un subdirector, que es Carlos Domènech, refuerza la estructura editorial y alinea el objetivo principal de la empresa con el del diario, que es continuar como referentes informativos en el Camp de Tarragona. Ahora bien, estos nombramientos no son el único cambio que hemos impulsado en el equipo humano. Hemos consolidado la plantilla y ahora estamos en disposición de ampliarla».

Se podría decir que es paradójico que en un momento donde parece que el formato en papel está en horas bajas, Diari Més esté creciendo.

«Nadamos a contracorriente. Hace tiempo me decían que Diari Més es un fenómeno contracultural. Y es que en un momento en el cual se supone que el digital se lo come aunque el papel se apaga, y en un momento en el cual las redacciones están sufriendo, en Diari Més estamos haciendo crecer la edición imprimida, tanto con respecto a contenidos como con respecto a plantilla. Quizás sí que somos contraculturales, pero eso da fe de la importancia y la influencia que tiene el Diari Més en el Camp de Tarragona. Si no la tuviéramos, sería imposible crecer».

¿Qué metas de futuro se fijan como medio?

Los dividiría en dos líneas. La primera, que hace referencia al producto en sí mismo, y que pasa por ampliar plantilla, ampliar paginación y llegar a nuevas comarcas. La segunda línea, mucho más ambiciosa, que pasa por ejercer un liderazgo informal de la opinión en el Camp de Tarragona. Diari Més es Camp de Tarragona. Nuestro medio cohesiona el Camp de Tarragona. Por lo tanto, nuestra función, en esta etapa de futuro, es centrar el debate popular, político y social sobre como se tiene que articular el territorio en el futuro. Hace dos años, cuando asumí el liderazgo de la empresa, explicaba que formaba parte de la Generación Camp, que somos todas aquellas personas que hemos nacido y crecido en el territorio, nos hemos formado y ahora desarrollamos nuestra carrera profesional. Ahora, en el 2024, la Generación Camp ha asumido roles de liderazgo en diferentes ámbitos. En esta línea, y como medio líder del Camp de Tarragona, queremos ejercer un rol destacado, participando y fomentando el debate público. Tenemos un papel protagonista en la definición del futuro del Camp de Tarragona».