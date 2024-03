Marc Just: «Tenim un paper protagonista en la definició del futur del Camp de Tarragona»

Marc Just destaca que amb la nova maquetació el diari és més llegible i amable per als lectors.Gerard Martí

Diari Més compleix 20 anys i just en fa dos que va assumir la direcció de Tamediaxa, l’empresa editora, quina valoració fa d’aquest període?

«Faig una valoració extremadament positiva, perquè tot l’equip ha fet molta feina. Hem estat centrats en un ampli procés de transformació, com a empresa, que s’ha centrat en tres pilars: equip humà, imatge i tecnologia. Han estat dos anys molt intensos, però tots aquells objectius que ens havíem fixat els hem complert. Per tant, la valoració no pot ser, sinó, satisfactòria».

Una de les transformacions més perceptibles és el nou disseny de la marca Diari Més. Què s’ha buscat?

«Cal matisar que no hem canviat la marca, sinó que l’hem fet evolucionar. Abans se’ns coneixia com a Més Tarragona, Més Reus o només com a Més. Ara, hem volgut reforçar el concepte diari i, per això, hem posicionat aquesta paraula a la capçalera, amb l’objectiu de reforçar la idea que som una publicació que ofereix informació diària. Pel que fa als colors, també hem fet una evolució del concepte Més. Quan va néixer la publicació, amb l’objectiu de diferenciar-se i destacar, es va fer una aposta pels colors cridaners. Després de 20 anys en els quals ens hem convertit en el mitjà referent al Camp de Tarragona, hem deixat enrere aquests colors i hem evolucionat cap a la sobrietat i la seriositat amb l’ús del blau. Tant l’evolució de la capçalera, com la de la maqueta, respon al que avui en dia som».

Mencionava el canvi de maquetació. Què s’ha obtingut?

«En primer lloc, s’han reforçat les obertures de secció. En segon lloc, hem millorat la llegibilitat, tant dels titulars com dels textos i altres elements destacats, i també hem potenciat la part gràfica. La remaquetació ens fa més amables de cara als lectors».

A banda dels canvis d’imatge, estan promovent una transformació més profunda en l’àmbit dels continguts. Quines implicacions té?

«Després d’aquest llarg procés de transformació, que es va gestar entre 2022 i 2023, des de principis d’any hem engegat un procés de creixement i d’il·lusió, sobretot envers el producte que tenim entre les mans. I això es tradueix en nous continguts, com la nova secció Més a fons, que aporta més anàlisi, o els cinc nous col·laboradors que escriuen un bitllet d’opinió setmanal per a la Contra. Però no ens aturem aquí. L’objectiu és ampliar paginació i poder oferir més continguts d’abast territorial diari. Per tant, després d’aquest procés de transformació, ara impulsarem un procés de creixement qualitatiu».

Tot aquest procés també ha suposat canvis en l’organigrama, amb el nomenament de Carles Magrané com a nou director, i de Carlos Domènech, com a sotsdirector.

«Darrere d’aquest procés de transformació, teníem un pla estratègic de reposicionament de marca, creixement i nova definició de l’estructura. Aquesta mena de canvis estratègics també comporten canvis en les direccions. El nomenament de Carles Magrané com a director i, per primera vegada, d’un sotsdirector, que és en Carlos Domènech, reforça l’estructura editorial i alinea l’objectiu principal de l’empresa amb el del diari, que és continuar com a referents informatius al Camp de Tarragona. Ara bé, aquests nomenaments no són l’únic canvi que hem impulsat en l’equip humà. Hem consolidat la plantilla i ara estem en disposició d’ampliar-la».

Es podria dir que és paradoxal que en un moment on sembla que el format en paper està en hores baixes, Diari Més estigui creixent.

«Nedem contracorrent. Fa temps em deien que Diari Més és un fenomen contracultural. I és que en un moment en el qual se suposa que el digital s’ho menja tot i que el paper s’apaga, i en un moment en el qual les redaccions estan patint, a Diari Més estem fent créixer l’edició impresa, tant pel que fa a continguts com pel que fa a plantilla. Potser sí que som contraculturals, però això dona fe de la importància i la influència que té el Diari Més al Camp de Tarragona. Si no la tinguéssim, seria impossible créixer».

Quines metes de futur es fixen com a mitjà?

«Les dividiria en dues línies. La primera, que fa referència al producte en si mateix, i que passa per ampliar plantilla, ampliar paginació i arribar a noves comarques. La segona línia, molt més ambiciosa, que passa per exercir un lideratge informal de l’opinió al Camp de Tarragona. Diari Més és Camp de Tarragona. El nostre mitjà cohesiona el Camp de Tarragona. Per tant, la nostra funció, en aquesta etapa de futur, és centrar el debat popular, polític i social sobre com s’ha d’articular el territori en el futur. Fa dos anys, quan vaig assumir el lideratge de l’empresa, explicava que formava part de la Generació Camp, que som totes aquelles persones que hem nascut i crescut al territori, ens hi hem format i ara desenvolupem la nostra carrera professional. Ara, el 2024, la Generació Camp ha assumit rols de lideratge en diferents àmbits. En aquesta línia, i com a mitjà líder del Camp de Tarragona, volem exercir un rol destacat, participant i fomentant el debat públic. Tenim un paper protagonista en la definició del futur del Camp de Tarragona».