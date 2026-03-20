La Geganta Mora se incorpora a la colección de monas de chocolate del Forn Huguet

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Geganta Mora ha sido la escogida para incorporarse este año a la lista del séquito festivo de monas de chocolate que lleva a cabo el Forn de Pan i Pastisseria Huguet. Después de 17 años impulsando esta tradición, la lista de figuras de chocolate que se ofrecen desde el negocio ya ofrece todo el bestiario y casi todos los gigantes del séquito.

Según explica Ramón de la Fuente, propietario de Forn i Pastisseria Huguet, la dificultad mayor para hacer la figura de la Geganta Mora ha sido «el color del vestido, que es muy llamativo, y los detalles de oro que trae. Aunque no es una de las figuras más difíciles del séquito». La figura está dividida en cinco piezas; la cabeza, dos piezas que forman el cuerpo y los dos brazos. Ahora mismo los tres gigantes que faltan para tener su figura de chocolate son el Moro, el Negre y la Negra.

Por su parte, el cap de colla de los Gegants Petits de Reus, Iker Muñoz, valora positivamente que se haya escogido la Geganta Mora para tener su mona de chocolate. «Es verdad que los niños tiran mucho hacia los Indis o la Vitxeta, así que esperamos que eso sirva para impulsar todavía más la imagen de uno de nuestros gigantes», añade. Además, Muñoz asegura que la réplica de chocolate les ha parecido de mucha calidad: «Vemos que las últimas monas tienen mucho detalle, que les da más realismo. Es una muy buena mona de chocolate».