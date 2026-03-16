Estas son las calles que se asfaltarán en Reus: se actuará en las avenidas con más tráfico

La avenida de Vidal i Barraquer de Reus será uno de los objetos de mejora.Gerard Marti Roig

El Ayuntamiento de Reus impulsará un nuevo paquete de actuaciones para reparar el asfalto en diferentes puntos de la ciudad. La intervención, incluida dentro del Plan de Asfaltado municipal, contará con una inversión de unos 500.000 euros y permitirá mejorar algunas de las vías que soportan más tráfico de vehículos.

En concreto, las obras se realizarán en tramos de las avenidas de Pere el Cerimoniós, del President Macià y de Vidal i Barraquer, así como en las calles del General Moragues y de Terol y en el paseo de Sunyer. Los trabajos consistirán en el saneamiento del pavimento, el fresado de la superficie y la aplicación de una nueva capa de rodadura para eliminar grietas y baches.

Mapa de las actuaciones de renovación del asfalto en Reus.

Diari Més

El concejal de Vía Pública, Daniel Marcos, ha señalado que mejorar el estado del asfalto supone «invertir en seguridad, eficiencia y sostenibilidad», ya que unas carreteras en buen estado ayudan a reducir accidentes, el ruido del tráfico y también los costes de mantenimiento de los vehículos.

El consistorio prevé licitar próximamente el contrato para ejecutar las obras, con un presupuesto de salida de 531.972,41 euros. Los trabajos tendrán un plazo máximo de ejecución de dos meses y medio y forman parte de los planes municipales de mantenimiento de la vía pública, que también incluyen actuaciones en aceras, pasos de peatones, zonas infantiles, jardinería y alumbrado.