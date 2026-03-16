Los Mossos descartan muerte violenta o criminal del hombre encontrado en un piso en Reus

Imagen de la calle de Sant Antoni Maria Claret de Reus donde se ha localizado una persona muerta el jueves.ACN

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el hombre que localizaron el jueves por la noche muerta en un piso de Reus no ha muerto de forma violenta ni criminal. La policía autonómica asumió el caso después del hallazgo y los primeros exámenes han descartado signos de criminalidad.

El cuerpo se localizó el jueves por la noche, en una vivienda de la calle Sant Antoni Maria Claret de Reus. Será la autopsia la que determine las causas reales de la muerte en los próximos días.