Investigan la muerte de un hombre encontrado en una vivienda en Reus

El hallazgo tuvo lugar el jueves por la noche

Imagen de la calle de Sant Antoni Maria Claret donde se ha localizado una persona muerta  este jueves.

Imagen de la calle de Sant Antoni Maria Claret donde se ha localizado una persona muerta  este jueves.ACN

ACNAgència de notícies

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un hombre encontrado en una vivienda en Reus, según ha adelantado el digital El Caso y han confirmado fuentes policiales a ACN.

El cuerpo se localizó el jueves por la noche, en una vivienda de la calle Sant Antoni Maria Claret de ReusDe momento, todas las hipótesis están abiertas y faltarán los resultados de la autopsia para determinar si la muerte ha podido ser criminal o no.

