Reus reactiva la Zona de Bajas Emisiones el próximo lunes

El Ayuntamiento de Reus reactivará la Zona de Bajas Emisiones a partir del próximo lunes, 16 de marzo, atendiendo en la solicitud del Gobierno de la Generalitat de Catalunya dado que han finalizado las circunstancias excepcionales que justificaron su suspensión. La ZBE de Reus se desactivó sine die desde el pasado 21 de enero ante la petición del gobierno catalán para contribuir a facilitar la movilidad de la ciudadanía ante las anomalías del servicio ferroviario.

Durante el periodo que ha durado la suspensión, todos los días han tenido la misma consideración que un día festivo en el contexto normativo de la ZBE de Reus. En consecuencia, estos días no computan a los efectos del número máximo de 24 accesos anuales en la zona de bajas emisiones sin necesidades de autorización para todos los vehículos de residentes a fuera de Reus o que no pagan el impuesto de vehículos en la ciudad afectados por limitaciones previstas en la ordenanza que regula la ZBE.

El horario de la ZBE de Reus es los días trabajos, de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00h. Los festivos y fines de semana, el acceso a la zona delimitada es libre.

El Gobierno de la Generalitat instó en los municipios con ZBE a que aplicaran con carácter excepcional las excepciones y autorizaciones previstas a sus ordenanzas municipales de ZBE, así como los mecanismos de flexibilidad contemplados en la normativa vigente, para permitir la entrada y salida de todos los vehículos que lo tienen limitado.