Un restaurante gallego con buffet libre de parrillada llega a Reus: ya tiene fecha de apertura

El establecimiento O Camiño Mesón Gallego – El Pintxao abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo.Cedida

Reus contará próximamente con un nuevo restaurante especializado en gastronomía gallega y parrillada. El establecimiento O Camiño Mesón Gallego – El Pintxao abrirá sus puertas el próximo 18 de marzo en la avenida Pere el Cerimoniós, según ha informado reusdigital.cat.

El local funcionará con un formato de buffet libre centrado en parrilladas y platos típicos de Galicia, con la particularidad de que la cocina permanecerá abierta durante todo el día. El restaurante se instalará en el número 81 de esta avenida y apostará por un modelo de servicio sin límite en la parrilla.

En cuanto a los precios, entre semana el buffet tendrá un coste de 14,95 euros e incluirá una bebida. Durante los fines de semana y festivos el precio será de 20 euros los sábados y 25 euros los domingos y festivos, con bebidas ilimitadas, además de postre y café.