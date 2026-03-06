Desencallado el conflicto de la Sangre de Reus: vuelve el culto a partir del domingo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

A partir del próximo domingo, 8 de marzo, por la tarde, se restablecerá la actividad pastoral en la parroquia de la Puríssima Sang de Reus. El arzobispo Joan Planellas ha firmado un decreto en el que deja sin efectos el publicado el pasado 15 de diciembre de 2025, por el cual se trasladaba temporalmente la actividad pastoral de la parroquia de la Puríssima Sang de Reus a la Prioral de Sant Pere de la ciudad mientras se mantuviera la situación de irregularidad en la que se encontraba la Real Congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist (RCPSNSJ) de Reus. Por este motivo, durante este tiempo no se ha celebrado ningún acto de culto y ni ningún acto público de piedad o devoción en la iglesia de la Puríssima Sang de Reus.

Una vez verificada que se dan las circunstancias por las que ha cesado aquella irregularidad, y teniendo en cuenta que es responsabilidad del obispo diocesano la promoción de la santidad de todos los fieles según la propia vocación de cada uno, de acuerdo con el Derecho Canónico, y que es competencia suya de organizar, promover y custodiar el culto público, de acuerdo con el mismo ordenamiento jurídico eclesial, el arzobispo ha considerado que a partir del domingo por la tarde se podrá restablecer la actividad pastoral en esta parroquia.

El arzobispado ha mantenido conversas con el máximo representante en la gestión de llevar con normalidad todo el desarrollo de las actividades de la Semana Santa por parte de la RCPSNSJ para desencallar la situación de tensión de los últimos meses y el resultado de estas ha sido satisfactorio para ambas partes. El rector de la parroquia de la Puríssima Sang de Reus ha recibido copia de las llaves de la iglesia; por lo tanto, a partir del próximo domingo por la tarde, se podrá reanudar la actividad pastoral en este templo reusense.