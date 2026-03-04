Reus tendrá conexión con las Baleares en 2026: vuelo directo a Palma con enlace a Ibiza y Menorca

Imagen de varios pasajeros con maletas en el aeropuerto de Reus.Gerard Marti Roig

El Aeropuerto de Reus refuerza su conectividad nacional con las Islas Baleares para la temporada 2026. Air Nostrum ofrecerá vuelos directos a Palma de Mallorca entre junio y septiembre, con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados.

Además, los pasajeros podrán enlazar con Ibiza y Menorca mediante escala, ampliando significativamente las opciones de viaje desde la Costa Daurada. Esta conexión nacional complementa la creciente oferta internacional del aeropuerto, que cuenta con 21 rutas activas hacia países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Francia.

El Reino Unido vuelve a ser el gran mercado del aeropuerto, con conexiones a Londres-Gatwick, Londres-Stansted, Londres-Luton, Londres-Southend, Bristol, Newcastle, Manchester, Birmingham, Leeds-Bradford, East Midlands, Liverpool, Cardiff, Aberdeen, Belfast, Edimburgo y Glasgow. Irlanda contará con enlace directo con Dublín, Shannon y Cork.

Por otro lado, Alemania mantendrá la conexión con Düsseldorf-Weeze, mientras que Bélgica seguirá conectada mediante vuelos a Bruselas-Charleroi, donde se podrá viajar con Ryanair. En el caso de los Países Bajos, el aeropuerto ofrecerá vuelos a Eindhoven. Francia, por su parte, estará representada por la conexión con París.