Gastronomía
Reus estrena restaurante: carnes premium, tapas originales y postres que ya arrasan
El nuevo local, abierto desde el 25 de febrero, está situado cerca de la estación de tren y de la zona de ocio nocturno
El nuevo restaurante 'Deskaro' abrió sus puertas en el Passeig de Mata de Reus el 25 de febrero en el local que anteriormente ocupaba 'Bella Itàlia', situado a pocos metros de la estación de tren y cerca de la zona de ocio nocturno. La inauguración siguió a una reforma completa del espacio y a la creación de una carta pensada para todo tipo de comensales.
La propuesta gastronómica del local combina carnes de primera calidad, tapas como torreznos con guacamole, croquetas caseras y pulpo a la brasa, además de pizzas, hamburguesas y una atractiva selección de postres, entre los que destacan torrijas y xuxos a la parrilla de crema o chocolate. Los clientes destacan la atención del equipo y la original decoración, que convierte cada visita en una experiencia completa.
Reus
Daniel Cabezas Ramírez
Desde su apertura, 'Deskaro' ha logrado una valoración de 4,8 sobre 5 en Google con más de 20 reseñas que destacan la combinación de calidad, sabor y presentación. Algunos comentarios señalan que los huevos rotos con foie, el entrecot madurado y los postres son “espectaculares” y que la experiencia general es “equilibrada y memorable”, consolidando al restaurante como una nueva referencia gastronómica en Reus.