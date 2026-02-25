El servicio de asesoramiento a la emprendeduría de Reus atiende 162 personas durante el 2025

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Concejalía de Empresa, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Reus ha hecho un balance positivo del Servicio de Asesoramiento y Atención a la Persona Emprendedora y a la Empresa. El concejal Òscar Subirats asegura que el servicio ha experimentado un crecimiento sostenido y continuado en los últimos tres años, tanto en número de personas atendidas como en volumen de asesoramientos.

Durante el 2025 se han atendido 162 personas emprendedoras, una cifra que representa un incremento del 30,65% respecto al 2024 y de más del 131% respecto al 2023.

Más allá del volumen, se ha incrementado la intensidad del acompañamiento, con un aumento progresivo del número de sesiones por persona: de 1 sesión en el 2023 además de 2 sesiones en 2025. Este crecimiento se traduce en una media de más de 13 asesoramientos mensuales, consolidando el servicio como un recurso estratégico para la emprendeduría de la comarca.

Los datos del 2025 también muestran una evolución en el perfil de las personas usuarias. La edad media ha bajado hasta los 38 años, hecho que indica una mayor presencia de público joven, gracias a las acciones de sensibilización, formación y al trabajo conjunto con centros educativos.

Con respecto al género, se mantiene una presencia mayoritaria de mujeres, con una distribución cada vez más equilibrada (53,7% mujeres y 46,3% hombres).

A nivel territorial, el servicio ha ampliado su alcance y ya atiende personas procedentes de municipios de los alrededores, consolidando Reus como polo de atracción de emprendeduría y dinamización económica del territorio.

Programación

Este miércoles también se ha presentado la nueva programación de actividades para el 2026 que contará con un total de 46 propuestas dirigidas a las personas emprendedoras y a las empresas. El objetivo es ofrecer herramientas y conocimientos prácticos para impulsar nuevos proyectos, consolidar negocios existentes y fomentar el espíritu emprendedor.

La oferta formativa continuada a lo largo de todo el año incluye programas de acompañamiento integral; formación en fiscalidad, viabilidad económica y gestión empresarial; o transmisión empresarial y relevo cooperativo, entre otros.

Las inscripciones se podrán realizar a través del siguiente ENLACE, donde periódicamente se publicarán todas las actividades con plazo de inscripción abierta.