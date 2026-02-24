Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Reus iniciará el próximo 8 de marzo una nueva edición del ciclo de caminatas populares, una propuesta que une deporte, salud y sensibilización social. La primera cita coincidirá con el Día Internacional de la Mujer y estará dedicada a la igualdad, en colaboración con las entidades Heroínas Anónimas y la Asociación de Dones Blanca Almendro.

Las inscripciones para la Caminata Popular Reus Invierno – Caminata por la Igualdad ya están abiertas a través de la web reusesport.cat. Además, este año se obsequiará con una camiseta conmemorativa a las primeras 1.000 personas inscritas, como gesto especial por el 8M.

El calendario continuará el 19 de abril con la Caminata Popular Reus Primavera – Camina por la Salud, centrada en las enfermedades minoritarias y con la participación de entidades como la Asociación Antian, AFANOC y ENACH. El 20 de junio será el turno de la Caminata Popular Reus Verano – Camina por la Inclusión Social, con la implicación de varias entidades del territorio vinculadas al ámbito social.

Cartel informativo Caminata Popular 8M

La temporada se completará con dos citas consolidadas: la caminata Reus Tardor – Camina por el Taller Baix Camp, el 25 de octubre, y la caminata solidaria por La Marató, el 13 de diciembre.

Con una participación media de cerca de 800 personas por convocatoria, las caminatas populares se han consolidado como una de las actividades con más seguimiento en la ciudad. Desde la Concejalía de Salud y Deportes y Reus Esport y Ocio se destaca que el objetivo principal es fomentar hábitos saludables, entendiendo el deporte como una herramienta para mejorar el bienestar físico y mental y, al mismo tiempo, como un altavoz para visibilizar causas sociales y solidarias.

Homenaje a las mujeres referentes del ámbito sanitario

Reus también hará homenaje a las mujeres referentes del ámbito sanitario de la ciudad desde el año 1852 hasta el 2025. Tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 10 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Reus y, durante el acto, se leerá la declaración institucional, a cargo de la Reusense de Letras Gisela Alcón Vidal, filóloga, escritora y profesora.

Antes de la lectura de la declaración, se hará un homenaje a todas las mujeres que han formado parte, y que forman parte en la actualidad, del ámbito sanitario de la ciudad a lo largo de los últimos siglos. De manera especial, se reconocerá la trayectoria de once mujeres referentes:

Martina Castells Ballespí

Aurèlia Moreno Castillo

Rosa Maria Espax Alberich

Pilar Sardà Auré

Rosa Solà Alberich

Rosa Maria Montaña Serres

Maria Briansó Florencio

Agustina Sirgo Rodríguez

Isabel Méndez Marín

Mònica Bulló Bonet

Gisela Mimbrero Garcia

A principios de marzo, el Ayuntamiento de Reus actualizará las placas de Mujeres Referentes de Reus ubicadas en varios equipamientos municipales: centros cívicos, bibliotecas, Casal de las Mujeres y oficinas del antiguo hospital. Además, se instalarán nuevas placas en el Hospital Universitario Sant Joan de Reus y a los centros de atención primaria (CAP) de la ciudad.