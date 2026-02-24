El CIMIR incorpora el fondo fotográfico de Lluís Tarragó, testigo de la transformación urbana de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Centro de la Imagen Mas Iglesias (CIMIR) ha recibido la donación del fondo profesional del arquitecto Lluís Tarragó Anguera, un conjunto que aporta una visión única de la evolución urbana de Reus desde finales de los años sesenta hasta la actualidad. Esta colección, formada por más de 4.150 fotografías, documenta intervenciones en vivienda, comercio, equipamientos educativos, espacio público y proyectos de planeamiento urbanístico.

Las imágenes muestran la transformación de zonas emblemáticas de Reus, como la avenida Prat de la Riba, el paseo Prim, la plaza de la Libertad, el arrabal de Sant Pere o la calle Llovera, así como proyectos en barrios como Gaudí, Fortuny o el entorno de Sant Bernat Calbó.

La importancia del fondo radica también en su dimensión documental. En la mayoría de los proyectos se conservan fotografías del estado previo de los solares o edificios, imágenes del proceso constructivo y fotografías del resultado final. Esta secuencia visual permite reconstruir con precisión la metamorfosis de sectores enteros de la ciudad, aportando una lectura evolutiva de su fisonomía. El material se convierte, así, en una fuente esencial para el estudio del crecimiento urbano de Reus en el último tercio del siglo XX e inicios del XXI.

El arquitecto Lluís Tarragó

Lluís Tarragó, titulado arquitecto en 1968, ha desarrollado una trayectoria marcada por proyectos que han definido el urbanismo de Reus y los municipios próximos. Entre sus obras más relevantes hay rehabilitaciones patrimoniales como Casa Llopis y Mas de Valls, edificios públicos como escuelas y centros cívicos, y proyectos de diseño comercial reconocidos nacional e internacionalmente.

Su carrera combina docencia, premios de diseño y compromiso con el desarrollo urbano local, consolidándolo como una figura clave, para comprender la transformación arquitectónica y social de la ciudad.