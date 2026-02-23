Retenciones en la T-11 en Reus en direccció Tarragona por unas obras

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La T-11 en Reus cuenta con pequeñas retenciones por unas obras que se están llevando a cabo en la calzada. Los trabajos se están realizando entre los kilómetros 9 y 11 en dirección Tarragona. Como consecuencia, en esta vía hay un carril cortado a la circulación, según indica el Servei Català de Trànsit (SCT).

Además, la AP-7 en el Vendrell también cuenta con dos carriles cortados al tráfico, uno por cada sentido de la circulación, por las tareas de retirada de un camión frigorífico que ha sufrido un incendio esta madrugada. El fuego sólo ha afectado a la caja, que transportaba verduras, ya que los bomberos han conseguido separarla de la tractora. Los hechos han pasado a las cuatro de la madrugada.