Quema un camión frigorífico cargado de verdura en la AP-7 en el Vendrell

Los Bombers de la Generalitat trabajan desde las cuatro de la madrugada en un incendio de un camión en la AP-7 en el Vendrell. El aviso lo han recibido a las 04.26 horas y se han desplazado con cuatro dotaciones hasta el punto kilométrico 216 en sentido Barcelona.

Una vez allí, los bomberos han conseguido separar la caja de la tractora, que no se ha visto afectada. El camión incendiado transportaba verduras en cajas de madera. Los bomberos todavía trabajan en la extinción, aunque ya lo han dado por estabilizado. Ninguna persona ha resultado herida.

La AP-7 cuenta con un carril cortado a la circulación en el lugar del incidente y se registra alguna retención en este punto.