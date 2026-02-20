El Teatro Fortuny de Reus recibe la inspección favorable en materia eléctrica y resta a la espera del sistema contraincendios

El Teatro Fortuny de Reus recibió ayer jueves la inspección favorable en materia eléctrica después de que el pasado martes 10 de febrero el consejo del Consorcio que gestiona el equipamiento decidiera cerrar el teatro porque no se garantizaban las condiciones de seguridad. Ahora hay que resolver las incidencias del sistema contra incendios antes de plantear la reapertura.

Según ha explicado el concejal de Cultura durante el pleno ordinario, Daniel Recasens, la previsión es que el viernes 27 de febrero esté terminado «los retimbrados, los pulsadores y el caudalímetro». Preguntado por la CUP, Recasens ha detallado la financiación del teatro la última década que ha ido aumentando progresivamente excepto el año de la pandemia. Actualmente, es de más de 1,1 millones de euros.

La financiación del Consorcio del Teatro Fortuny de Reus proviene de la Diputación de Tarragona, el Ayuntamiento de Reus y la subvención de la Generalitat de Cataluña por equipaciones escénicas. Los últimos diez años el presupuesto ha ido aumentando de los 869.520,13 euros el 2016 a los 1.171.592,03 previstos por este año.

En cuanto al mantenimiento, la partida destinada anualmente ha ido variante. El 2016 solo se invirtieron 10.203,64 euros. Los años que se han dedicado más dinero al mantenimiento de las instalaciones ha sido el 2025 (137.150,1 euros) y el 2023 (60.061,46). Los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2024 se invirtieron menos de 40.000 euros.

El regidor ha destacado que el año pasado se hicieron inversiones importantes como por ejemplo la revisión de la parte eléctrica (19.383,26 euros) o los 13.335,40 euros destinados en el plan director del teatro. También se salieron adelante algunas mejoras por ejemplo de seguridad en la caja escénica (35.762,76 euros), la instalación de una alarma de seguridad (16.826,27 euros), la ignifugación del espacio (11.084,93 euros) y la sustitución de luces LED (12.261,03 euros).