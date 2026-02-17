Encuentran al joven desaparecido en el Carnaval de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El menor de 16 años desaparecido en Reus ha sido localizado, según ha explicado la familia a las redes sociales. Gabriel Úbeda fue visto por última vez a los carnavales de Reus, en la plaza de la Llibertat, el 15 de febrero.

Ayer tarde, sus familiares comunicaron por las redes que el joven había sido encontrado. Las mismas fuentes publicaron una imagen suya y la difundieron para intentar localizarlo.