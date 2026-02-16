Se busca a Gabriel Úbeda, el joven desaparecido en el Carnaval de Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Gabriel Úbeda, de 16 años, se encuentra desaparecido después de haber sido visto por última vez en los carnavales de Reus, en la plaza de la Libertad. El último contacto conocido con él es de las 10 de la mañana del 15 de febrero de 2026.

El joven hace aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene el pelo rizado y los ojos marrón oscuro. En el momento de la desaparición se encontraba en la zona donde se celebraban los actos de Carnaval.

Han pasado más de 24 horas sin que se tenga ninguna noticia. Se pide la máxima difusión de la información y que cualquier persona que pueda aportar datos relevantes se ponga en contacto con los servicios de emergencia.