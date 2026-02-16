Diari Més

El paseo de Mata queda cubierto de papeles de colores tras una masiva Batalla del Confeti

La celebración se llevó a cabo este domingo con motivo del Carnaval reusense

Imagen de la Batalla del Confeti, este domingo, con motivo del Carnaval reusense.Gerard Marti Roig

Sergi Peralta Moreno

Como si fuera una coca con muchos, demasiados, toppings, el paseo de Mata acabó la tarde cubierto de mil y un colores. Como un circo romano de antaño, fue el escenario de la Batalla del Confeti, que recuperaba emplazamiento tras un año de ausencia. Las cuadrigas iban circulando y, como dos entrenadores Pokémon, el momento de cruzar miradas determinaba el inicio del combate; la única diferencia es que, en lugar de lanzar fuego o agua, eran pequeños papelitos los que cubrían al enemigo. No todo fue guerra, y los más pequeños iban ampliando su particular colección con una ternura suprema.

Imagen de la Batalla del Confeti, ayer domingo, con motivo del Carnaval reusense.Gerard Marti Roig

