Cierra en Reus un restaurante con 45 años de historia conocido por sus esmorzars de forquilla

Un conocido restaurante de Reus bajará la persiana a finales de este mes de febrero, según ha informado Reusdigital.cat. Se trata del Mesón del Roser, ubicado en el carrer del Roser, que pone fin a más de 45 años de trayectoria tras la jubilación de su propietario y chef, Joan Musté.

El restaurante se había consolidado como un referente de los esmorzars de forquilla. Con dimensiones reducidas y situado en pleno centro, detrás de la iglesia de la Sang, mantenía la esencia de los desayunos contundentes que antaño frecuentaban agricultores y paradistas de mercado.

Entre sus platos más celebrados destacan los callos, los popets o la longaniza a la brasa, siempre con sus acompañamientos incluidos. Además de los desayunos, el Mesón del Roser ofrecía menús de mediodía de cocina casera.

El establecimiento estará abierto hasta finales de febrero y cuenta con una valoración de 4,4 sobre 5 en Google y cerca de 400 reseñas. “Lugar increíble para hacer esmorzars de forquilla, mucha variedad de platos elaborados, además de buenísimos y con un precio súper razonable. Desde primera hora de la mañana ya encuentras a gente, señal de que es un lugar donde merece la pena ir”, asegura una clienta.