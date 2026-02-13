El personal del Consell Comarcal denuncia la tardanza al definir la RLT

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El comité de empresa del Consell Comarcal del Baix Camp se muestra indignado ante la «inacción» por parte del equipo de gobierno con los compromisos establecidos en materia laboral. En un comunicado emitido desde el comité aseguran que hoy día «no se ha producido ningún cambio significativo con respecto a la grave situación laboral denunciada reiteradamente en los últimos años». El principal compromiso era la definición de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT). Según afirman fuentes del Consell Comarcal al respecto, en los últimos meses la empresa contratada ha estado trabajando. Ahora bien, desde el comité critican que el proceso «continúa completamente sin resultados concretos, y los representantes de los trabajadores no podemos participar de una negociación real y transparente».

Por otro lado, también apuntan en el comunicado las «dificultades de cobertura de plazas vacantes», sea por bajas de larga duración o la pérdida de profesional, o la «grave incertidumbre laboral que afecta parte del personal con contratos próximos a la finalización». Además, afirman que, con relación al incremento retributivo del 2,5% del año 2025, todavía no se ha hecho efectivo en la nómina del mes de enero del 2026. A cierre de la edición de hoy, el Consell Comarcal del Baix Camp no ha dado respuesta todavía a las preguntas formuladas por parte de este rotativo.