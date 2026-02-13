El restaurante de Reus que cierra tras 45 años: famoso por sus esmorzars de forquilla

Un conocido restaurante de la ciudad de Reus bajará la persiana a finales de este mes de febrero, según ha informado reusdigital.cat. Se trata del Mesón del Roser, ubicado en el carrer del Roser, que pone fin a más de 45 años de trayectoria tras la jubilación de su propietario y chef, Joan Musté.

El restaurante se había consolidado como un referente de los desayunos de forquilla. Con dimensiones reducidas y situado en pleno centro, detrás de la iglesia de la Sang, mantenía la esencia de los desayunos contundentes que antaño frecuentaban agricultores y paradistas de mercado.

Entre sus platos más celebrados destacan los callos, los popets o la longaniza a la brasa, siempre con sus acompañamientos incluidos. Además de los desayunos, el Mesón del Roser ofrecía menús de mediodía de cocina casera.

El restaurante, que estará abierto hasta finales de febrero, dispone de una valoración de 4,4 sobre 5 en Google y casi 400 reseñas. "lugar increíble para hacer esmorzars de forquilla, mucha variedad de platos y elaborados, además de buenísimos y con un precio super razonable. Desde primera hora de la mañana ya encuentras a gente, señal de que es un lugar donde merece la pena ir", asegura una clienta.