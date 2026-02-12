Diari Més

El tiempo estropea la fiesta de los Set Pecats

La actuación empezó desde el Campanaret

Fotografía de la actuación de los Set Pecats Capitales en Reus, finalmente cancelada por culpa de la lluvia.

Fotografía de la actuación de los Set Pecats Capitales en Reus, finalmente cancelada por culpa de la lluvia.Gerard Martí

Miquel Llaberia
Miquel LlaberiaRedactor

l La bajada de los Sets Pecados Capitales desde el Campanaret de ayer miércoles 11 de febrero por la noche augura la llegada del desenfreno del Carnaval. En el tradicional pasacalle, la lujuria, la garganta, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia se dejaron ver por las calles del centro de Reus, que en pocos días acogerá Carnaval. Con sus habituales danzas, se dedicaban a animar a los peatones de la ciudad a añadirse a la juerga, aunque no pudieron acabar la fiesta a causa de la complicación de las condiciones meteorológicas.

