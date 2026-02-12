Carnaval
El tiempo estropea la fiesta de los Set Pecats
La actuación empezó desde el Campanaret
l La bajada de los Sets Pecados Capitales desde el Campanaret de ayer miércoles 11 de febrero por la noche augura la llegada del desenfreno del Carnaval. En el tradicional pasacalle, la lujuria, la garganta, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia se dejaron ver por las calles del centro de Reus, que en pocos días acogerá Carnaval. Con sus habituales danzas, se dedicaban a animar a los peatones de la ciudad a añadirse a la juerga, aunque no pudieron acabar la fiesta a causa de la complicación de las condiciones meteorológicas.
