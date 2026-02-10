Reus recordará la figura de La Veneno con una fiesta LGTBI+

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La sala Xtraperlo se convertirá, el 7 de marzo, un espacio de homenaje y reivindicación de la figura de la vedette Cristina Ortiz, La Veneno. La primera Veneno Party se plantea como un acontecimiento LGTBI+ inspirado en «el espíritu de libertad, visibilidad y celebración queer» y contará con la participación de espectáculos drag y DJ durante toda la noche. Entre las artistas invitadas, estará Alexandra del Raval, concursante de la quinta temporada de Drag Race España.

«Veneno Party surge como una propuesta conceptual que toma como referencia el magnetismo y la capacidad de impacto de Cristina Ortiz, La Veneno, una figura única que trascendió el marco físico y televisivo para convertirse en un icono», remarca la organización, que busca tener «identidad propia y diferencial dentro del panorama de Tarragona» con un componente «actual, provocador y viral». «El resultado es una experiencia explosiva y reconocible, creada para generar conversación y dejar huella», añade. Rompedora y transgresora, la figura de La Veneno fue recordada por Javier Calvo y Javier Ambrossi en la aclamada serie Veneno.

Alexandra del Raval será el principal atractivo de la velada. Con una trayectoria destacada y presencia televisiva, de la mano de Drag Race España, es conocida por su versatilidad artística, el dominio del escenario y la identidad estética. Su estilo conecta con el imaginario de La Veneno, a quien define como una de sus inspiraciones y referentes.

También habrá espacio para artistas locales. Es el caso de Drag Kaleidox, que triunfó en la Gala Drag de Tarragona y formó parte, también, de la última Gala Drag de Reus, quien brilla por su energía y fuerza, acompañadas por una estética transgresora y contemporánea. La extravagante Oniria Maar, que fue vista el año pasado en auditorios como Salou, convierte el escenario en un espacio de reflexión y provocación, con el drag como herramienta artística y discursiva. Por su parte, Tita Tacón ofrecerá su humor irreverente e interactivo combinado una faceta glamurosa como diva. El cartel lo completará Drag Duchesswolf, nombre destacado por su personalidad divertida, desenfada y provocadora. Tampoco faltarán los DJ Cosco y Shadow, ni el dúo Banana Laser.

La celebración empezará a las 23.30 horas y conectará con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les entradas ya están en venta a través del portal https://web.fourvenues.com/es/xtraperlo-reus y estarán disponibles por «ediciones», con precios progresivos que llegarán a los 20 euros. La primera serie se agotó en sólo 48 horas. La organización apunta que ya se habrían vendido casi la mitad de los tickets anticipados.

La Veneno Party es una iniciativa de Festiveo Produccions, en colaboración con Produccions de Catalunya, Tarraco Masters, Joventut Reus y el colectivo H2O. De esta manera, se suma a una oferta de ocio nocturno inclusivo y de carácter LGTBI+ que busca crearse su espacio en el territorio ante el predominio barcelonés.