Así será el nuevo parque de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus

El Ayuntamiento de Reus se pone manos a la obra en la transformación del actual parking de zona azul delante de la Biblioteca Central Xavier Amoroso en una zona ajardinada con la licitación del contrato de obras con un presupuesto de 467.322,75 euros. Un proyecto redactado por Conchita Ruiz Terradillos y Gerard Yubero, de GYS Arquitectura, que pretende convertir la zona de aparcamiento de vehículos en un espacio de estancia con vocación ambiental, social y cultural. Por lo tanto, una actuación que se enmarca dentro de la estrategia municipal de convertir Reus en una ciudad más verde, pero también genera espacios donde poder desarrollar actividades culturales ligadas a equipamientos como, por ejemplo, Xavier Amorós.

Lo remarca la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, que apunta que la actuación «ejemplariza al modelo de ciudad que queremos», más verde, saludable, amable y pensada por las personas. «La reurbanización de la plaza de la Biblioteca es una apuesta clara para transformar un espacio duro y asfaltado en un pulmón verde en el centro de la ciudad, conectado con la cultura, el transporte público y la vida cotidiana del vecindario», añade. Por este motivo, espera que el proyecto realce el valor del patrimonio arquitectónico y cultural que son la Biblioteca Central y la Estación Enológica, como elementos clave del entorno de esta nueva zona verde.

Concretamente, con respecto a la Biblioteca Vigía considera que, igual que se ha hecho con la reciente reapertura del Museo de Arte e Historia de Reus, la actuación tiene que conectar la Biblioteca con su entorno, que actividades del equipamiento cultural se hagan al aire libre y, por lo tanto, salga a encontrar a los usuarios». Para llevar a cabo esta función está previsto expresamente que el nuevo espacio verde cuente con un ágora al aire libre, concebida como «una extensión de la biblioteca» donde se podrán llevar a cabo actividades culturales como pueden ser lecturas colectivas o encuentros comunitarios intergeneracionales en medio de un entorno más amable y saludable.

Conectado con el entorno

Precisamente, la conexión de este nuevo espacio con su entorno, como la Biblioteca, será gracias también a la generación de dos plazas abiertas que actuarán como puertas de entrada en el espacio verde. Una en el extremo noroeste, conectante con la Biblioteca, y la otra en el sureste, junto al paseo Sunyer. A la vez, también se pretende generar espacios que sirvan de estancia y conexión dentro del espacio, como es el caso del ágora, pero también con pequeños rincones de descanso o una nueva fuente de agua potable para personas y mascotas. Estos estarán conectados a través de caminos internos y rodeado de árboles. Al mismo tiempo, el diseño ha tenido en cuenta la necesidad de evitar crear puntos ciegos y zonas con sombras visuales que puedan generar una sensación de inseguridad.

Por otro lado, a pesar de la pérdida de plazas de aparcamiento de la zona, los vecinos o visitantes que aparquen cerca cuentan, como alternativa de pago, con el parking municipal de Paseo Delgado a pocos metros. En cuanto a opción gratuita cerca, sigue habiendo el parking disuasivo situado entre la avenida dels Països Catalans y las calles del Doctor Ferran, del Romaní y Argentera.