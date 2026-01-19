El estreno de la ruta ‘1936-1939: històries d'una ciutat en guerra’ se aplaza al sábado 31 de enero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La entidad Ans Educación se ha visto obligada a aplazar el estreno de la ruta 1936-1939. Històries d'una ciutat en guerra, que estaba prevista para el sábado 17 de enero. La situación meteorológica impidió celebrar con normalidad la actividad, que propone un recorrido por los espacios que vivieron de cerca los efectos de la Guerra Civil, con la voluntad de mantener viva la memoria histórica y fomentar la reflexión colectiva. La nueva fecha será el sábado 31 de enero del 2026, a las 11 horas.

El trayecto se articula en torno a diferentes puntos del centro urbano que tuvieron un papel destacado entre 1936 y 1939. A través de los testimonios, edificios y hechos, los participantes podrán conocer como se vivió el conflicto bélico, desde los bombardeos a los actos de resistencia, pasando por las privaciones y las transformaciones sociales, viviendo una experiencia que combine el rigor documental con una explicación accesible al público general. La intención es dar continuidad al proyecto y que se convierta en una actividad estable.