Estabilizado el incendio en una empresa de alimentos congelados en Reus

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado poco después de las 10.00 horas el incendio en una empresa de alimentos congelados en Reus. El aviso del fuego se ha recibido a las 06.17 horas en el número 18 de la calle del Alcalde Pascual, en la empresa Cabo Norte.

Unas 17 dotaciones terrestres de los Bomberos se han desplazado a la zona y han comprobado que las llamas estaban localizadas en el fondo de la nave industrial -calcinando cámaras frigoríficas y algún motor- y que el techo del recinto prácticamente se ha hundido. En la parte posterior de la fábrica hay varias viviendas y se ha pedido preventivamente el confinamiento de los vecinos. No constan heridos, pero el incendio provoca una intensa humareda.