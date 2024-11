El Ayuntamiento de Reus incrementará la actividad del CMQ para hacer frente a la situación financiera complicada

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus presentará en el pleno de mañana viernes 15 de noviembre la aprobación del plan de saneamiento financiero para los ejercicios 2024-2026 del CMQ. En este plan se prevén acciones como aumentar la actividad quirúrgica, incorporar nuevo equipamiento y una posible subida de tarifas, entre otros.

Según fuentes del Ayuntamiento de Reus consultadas por el Diari Més, este plan tiene como objetivo principal «dar continuidad a las iniciativas del Plan de Ajuste 2022-2023 para incrementar la actividad y los ingresos, reducir costes y mejorar la eficiencia». Además, desde el consistorio también subrayan el hecho de que «cualquier entidad dependiendo de que lleve a cabo actividad económica y se ponga de manifiesto una situación de desequilibrio financiero, tendrá que aprobar un plan de corrección».

Para hacer frente a las pérdidas del equipamiento, el plan propone varias acciones como impulsar iniciativas relacionadas con el aumento de la actividad e ingresos, mejora de la eficiencia y reducción de costes, incrementar la actividad quirúrgica y la cartera de servicios públicos e incorporar nuevo equipamiento tecnológico. Además, también se prevé una posible subida de las tarifas.

No obstante, desde el Ayuntamiento comentan que todavía no se ha hecho ninguna propuesta de incremento de las tarifas, ya que «son posibles medidas y no quiere decir que se apliquen todas, porque si se consigue incrementar la actividad quizás no hay que subir las tarifas. No está decidido todavía cuáles se aplicarán, por eso son ‘iniciativas’».

Lo que pasará por el pleno ha sido aprobado previamente por el consejo de administración del Centro MQ y en la comisión informativa de Promoción Económica, Hacienda y Proyección de Ciudad ordinaria. Además, cuenta con el informe favorable de intervención del Ayuntamiento.

A la vez, desde el gobierno municipal también insisten en el hecho de que «este gobierno siempre ha defendido el papel en nuestro territorio del Centro MQ Reus para garantizar los mejores servicios de salud para la ciudadanía, colaborando, entre otros, a disminuir las listas de espera».

«En este sentido, se está trabajando con la consejería de Salud, se han realizado contactos en el ámbito político y se han mantenido reuniones en el ámbito técnico, se ha traspasado información y se ha informado de las posibilidades que el CMQ ofrece y las que puede ofrecer en el servicio público de salud», añaden fuentes del Ayuntamiento.

Plan de inversiones

Por otro lado, en el plan de inversiones presentado recientemente el CMQ también protagonizaba algunas de las inversiones más importantes. El plan prevé destinar 738.000 euros a reposición de equipamiento y mobiliario y 120.000 euros para adecuar espacios en las instalaciones de la calle del Vapor Nou, en el Antic Hospital, y trasladar el área quirúrgica y de hospitalización.

Antes, se moverán las consultas. «Este movimiento no sólo optimiza y mejora la atención a los usuarios del CMQ, sino también la imagen del centro. Con un único centro y ubicación los usuarios sabrán dónde tendrán que ir», valoró en su momento el concejal de Salud de Reus, Enrique Martín.