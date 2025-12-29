Tres personas intoxicadas por monóxido de carbono en una casa en Reus

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atendido tres personas en una casa de Reus por intoxicación de monóxido de carbono. Según ha informado Bombers de la Generalitat, el aviso lo han recibido a las 08.31 horas y se han desplazado hasta la calle Illa de Buda, cerca del Parque Mas de Iglesias de la capital del Baix Camp. El SEM ha atendido a los tres heridos y los ha trasladado con dos ambulancias hasta el CUAP de Reus en estado menos grave,

Los Bombers se han movilizado con dos dotaciones donde han hecho comprobaciones en la casa de dos plantas. En el interior no había ningún incendio pero si que había humo en la casa. Los efectivos han revisado y ventilado todo el inmueble. Se cree que el causante podría ser una estufa.