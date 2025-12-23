Emprendedores crean un adaptador que incorpora un chorro de agua al inodoro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Albert Font de Rubinat y Marta Sugrañes, emprendedores de Reus, han creado un aparato que pone solución al debate sobre si utilizar papel higiénico o bidé después de ir al lavabo. Ambos han creado Bidi, un adaptador que incorpora un chorro de agua por limpiar después de hacer uso del inodoro. En este caso, a diferencia de los inodoros que incorporan de serie un aparato similar, se puede instalar en poco tiempo, sin electricidad, obras o tener que reformar el baño. En este sentido, la pareja de emprendedores quiere también poner en cuestión que el papel sea el sistema principal de higiene íntima, ya que con la experiencia personal de sus fundadores, a raíz de diferentes viajes, han observado que otras culturas la higiene con agua es habitual. Por este motivo, consideran que es más bien un "cambio cultural" que un simple lanzamiento de un nuevo producto. Además, afirman que es una buena opción para personas mayores o con movilidad reducida.

Hace dos meses, Bidi abrió su página web y tiró en el mercado su primer producto. Desde entonces, afirman estar recibiendo una buena respuesta por parte de los primeros clientes que han probado el nuevo sistema de limpieza íntima. Sus fundadores, Rubinat y Sugrañes, aseguran que "hemos normalizado una higiene a medias. Nuestra misión es romper esta inercia cultural y hacer que el agua sea el sistema lógico de higiene: más cómodo, más sostenible y más respetuoso con la piel". Más allá de la comodidad, Bidi pretende poner el foco en el doble impacto del cambio de hábito; la salud de la piel y la reducción del impacto ambiental. El uso del agua permite una limpieza más suave y completa, ayudante a reducir irritaciones y molestias asociadas al uso del papel, a menudo más abrasivo y menos efectivo. Al mismo tiempo, significa una reducción de la fabricación de papel y la generación de residuos gracias a un cambio cotidiano.

El aparato permite una instalación sencilla y sin necesidad de obras

"Queremos mejorar el día a día de las personas descubriéndolos una nueva manera de cuidarse. No vendemos sólo un producto: facilitamos un cambio de hábito. Cuando pruebas la higiene con agua, entiendes por qué tanta gente ya no quiere volver al papel", comenta Marta Sugrañes. El producto está en venta con un precio de 74,90 euros y se comercializa principalmente en España, aunque ha hecho ventas en otros países de Europa.