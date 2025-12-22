Reus avanza en la renovación del alumbrado del Nucli Antic y el Tomb de Ravals

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Reus ultima los últimos trabajos del proyecto de renovación del alumbrado público en el Nucli Antic i el Tomb de Ravals; un proyecto con el objetivo de mejorar el alumbrado público del conjunto de la ciudad que la concejalía de Vía Pública incluye en los planes anuales de inversión.

La actuación que está a punto de culminar se adjudicó a la empresa SECE S. A. y contempla actuar en 50 calles y plazas para el recambio de 470 luces por modelos de tecnología LED, más eficientes. El contrato se ha adjudicado con un presupuesto de 113.093,47 euros (IVA incluido).

La actuación da continuidad a las actuaciones de mejora del alumbrado ejecutadas hasta ahora en diferentes puntos de la ciudad, y se enmarca en el despliegue del Pla d’Enllumenat 2024, vinculado a los planes directores de mantenimiento de la vía pública. La concejalía de Vía Pública trabaja actualmente en el Pla d’Enllumenat 2025 y 2026, con mejoras en otros barrios con un presupuesto de 300.000 euros.

El ámbito de actuación del contrato adjudicado ahora se concentra en los conjunto de viales y espacios públicos del Nucli Antic i Tomb de Ravals. Los nuevos modelos de luces son más eficientes que los actuales, tienen una vida útil superior, y permiten mejorar la iluminación de la vía pública, con una luz más uniforme y reduciendo el consumo eléctrico.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma que «la renovación del alumbrado es una necesidad y una respuesta a las demandas que nos hace la ciudadanía; y tiene una incidencia directa en la calidad de vida, mejora la seguridad y favorece la resolución de incidencias y averías de las instalaciones».

Otras actuaciones

La actuación en el centro de la ciudad se enmarca en el despliegue de los planes anuales de alumbrado. Entre 2023 y 2024, la concejalía de Vía Pública ya ha renovado las luces en las calles siguientes: Dr Vilaseca, dels Recs, Santa Teresa, Sant Elies, tramos de Sant Joan, Camí de Valls, Santa Eulàlia, Sant Sebastià, Campomanes, Sant Roc, Miramar, Sant Magí, Sant Llibori, Riera Miró, Riera Aragó, Doctor Domenech, Robert Aguiló, Llunas i Pujals, Antoni Gaudí i Jardins del Parc del Mas Carandell.