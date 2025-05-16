Un 96% de los jóvenes entre 12 y 19 años de Reus tienen hábitos de alimentación inadecuados

Los primeros resultados de las encuestas se presentaron en sociedad en el aula magna de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.Ayuntamiento de Reus

El proyecto Reus Cohort empezó a caminar el último trimestre del curso 2023-24. Consiste en la elaboración de encuestas sobre comportamientos y necesidades en materia de salud y van dirigidas a los adolescentes. Después de recopilar las respuestas de 1.530 jóvenes de entre 12 y 19 años, los primeros resultados «nos ponen en alerta en cuanto a consumo de alcohol, prácticas sexuales, alimentación y estado emocional en general», expresó al concejal de Salud, Enrique Martín. Los datos no se quedarán sólo en el papel, sino que «eso nos sirve para orientar nuestras políticas públicas; es un salto de gigante adelante en promoción de la salud», explicó el edil.

El estudio concluyó que un 96% de los adolescentes tienen hábitos de alimentación inadecuados. Es el cálculo elaborado a partir del índice de alimentación saludable, que evalúa factores como la frecuencia de consumo de productos recomendados, como verduras, frutas, legumbres o frutos secos, así como otros que acaban resultando perjudiciales, como bebidas azucaradas. «La mayor parte necesita introducir cambios porque la alimentación no es lo bastante saludable», reconocía Marina Bosque, investigadora del grupo de investigación Epi4Health. Martín apuntó que se trata de una «asignatura pendiente de que ya teníamos detectada» y que, en consecuencia, «queremos potenciar lo que son hábitos saludables en alimentación», ya que las conclusiones extraídas son «muy preocupantes, y más en etapa de desarrollo». Para afrontar la problemática, se buscarán alianzas con los agentes de salud del territorio.

Otra de las cifras remarcadas fue que un 20% de los jóvenes tienen un consumo de alcohol considerado de riesgo. Martín señaló que «tenemos que poner un acento» y concienciar de que «tenemos que hacer un consumo moderado y por encima del deseable puede comportar riesgos». El concejal de Salud también subrayó que «es necesaria más educación sexual». Con las encuestas, se ha detectado que se hace un uso indebido de los preservativos, «muchas veces relacionado con el consumo de alcohol y cannabis». También comentó que hay un «exceso de pornografía» que «distorsiona la realidad del sexo».

Finalmente, un porcentaje elevado de los jóvenes entre 12 y 19 años no realiza la actividad física mínima recomendable.

Además, Martín expresó que se han visualizado «diferencias muy significativas por género». Por ejemplo, las chicas tienen más presión social relacionada con la imagen corporal, cosa que genera hábitos de alimentación que no son adecuados, mientras que en los chicos hay un mayor consumo de riesgo en alcohol y cannabis.

Un estudio con continuidad

La primera fase del Reus Cohort se llevó a cabo entre abril y junio del 2024, con la participación del alumnado de segundo y cuarto de ESO, segundo de Bachillerato y segundo de ciclos formativos de grado medio, y, en el presente curso académico, se han estado evaluando los resultados y traspasándolos en los centros educativos. Con todo, el proyecto no acaba aquí. Tiene una duración prevista de cinco años y los cuestionarios se enviarán con una periodicidad bienal, de forma que la recopilación de datos será «progresiva».

«El estudio no es una foto fija: cada dos años se van recogiendo datos y nos permitirá ir haciendo un seguimiento de cómo van evolucionando los chicos y chicas», afirmó la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. «Nos dotamos de una herramienta muy potente en el ámbito comunitario para decidir cuáles políticas hacemos a futuro, cuáles priorizamos, cuáles dan resultado, cuáles no, cuáles hay que rectificar y cuáles potenciar», expresó Martín. «Cuanto antes podamos intervenir, antes podremos acompañar los hábitos saludables de nuestra juventud; cuanto antes lo hacemos, más concienciación tendremos sobre qué es saludable y qué no», añadió, remarcando que se permitirá ver los cambios en un mismo grupo de población y según áreas geográficas.

