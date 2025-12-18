Tres grandes obras centrarán el inicio del 2026 en Reus

Imagen virtual de cómo se espera que quede una sala del Museo de Arte e Historia de Reus con la reforma. Se reinaugurará el 30 de enero.AJ. DE REUS

Hasta ahora, los proyectos de Sandra Guaita y sus socios han tenido que superar incontables trámites administrativos: pasos necesarios, pero que no se avistan sobre el terreno. El 2026, sin embargo, será un año «muy potente» en que empezará «el aterrizaje de la gran obra del gobierno municipal», afirmó la alcaldesa de Reus en un encuentro con los medios de comunicación.

Enero será, ya, un mes movido. Con el arranque del nuevo ejercicio, se espera, también, el comienzo del soterramiento de las torres del Pinar, una reivindicación más que histórica, y la colocación de la primera piedra del nuevo jardín de infancia municipal L'Ametller. Asimismo, el 30 de enero es la fecha elegida para reinaugurar el reformado Museo de Arte e Historia, que incorporará un espacio dedicado a artistas locales y, en específico, presentará documentos y esbozos originales del arquitecto Antoni Gaudí, «que el año 1933 se quiso que se quedaran en el fondo del museo y eso hizo que se salvara del incendio en su taller de 1936», detalló la concejala de Proyección de Ciudad y primera teniente de alcaldesa, Noemí Llauradó.

En los primeros compases del año se conocerá la propuesta ganadora del concurso de ideas para diseñar el InnoReus, que será el quinto centro de empresas municipal y se alzará en torno al Cepid, en el Tecnoparc. En primavera, acabará la primera fase de obras de la calle del Doctor Ferran y se completará la intervención en torno a la calle Ample, con la plaza del Pintor Fortuny como protagonista definitivo.

El fin de las obras de nuevas promociones de pisos será uno de los hitos del ejercicio

A las puertas del verano se espera que acaben los trabajos de rehabilitación de los bloques de pisos del barrio Fortuny, así como de las promociones de viviendas de Mas Iglesias y del Complejo Riera. Adif trabaja para terminar la Estación de Bellissens antes de las vacaciones, para tener margen para llevar a cabo pruebas de usos y que en septiembre, con el inicio del nuevo curso, entre en funcionamiento. En paralelo, el Ayuntamiento tiene la intención de estrenar la transformada sala inmersiva del Gaudí Centre el 10 de junio, coincidiendo con la conmemoración de la defunción del genio. La actuación en el centro de interpretación de su vida y obra no acabará aquí, sino que es sólo la primera parte de una renovación integral, que se irá ejecutando a medida que se tenga financiación. Ya se está desarrollando su proyecto ejecutivo. Mientras tanto, el 12 de agosto se vivirá el eclipse solar.

La zona verde de la Biblioteca Xavier Amorós, en detrimento del área azul, la habilitación de vivienda dotacional en la calle de Vallroquetes o una repensada de la Estación Enológica son otras de las actuaciones que esperan avances en los siguientes doce meses. También podría activarse la comunidad energética del polígono Agro-Reus mientras se exploran nuevas «posibilidades» para «llegar a los hogares», dijo el edil y teniente Daniel Rubio.