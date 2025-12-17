P3 Logistic Parks prevé terminar los trabajos iniciales sobre el terreno del sector H-12 en enero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La empresa P3 Logistic Parks avanza en el proyecto de alzar una nave logística de grandes dimensiones en el sector H-12 Mas Sunyer, delante de Jardiland. La previsión de la compañía es acabar en enero «los primeros trabajos sobre el terreno y la adaptación del planeamiento urbanístico». «De esta manera, el proyecto se encuentra en la fase previa a la construcción y ha sido diseñado para adaptarse a los requisitos operativos del cliente final», se asegura en un comunicado.

Fue el verano pasado que se empezó la intervención en el solar. El parque logístico contará con unos 111.250 m2 de superficie construida, dispondrá de 118 muelles de carga y capacidad para almacenar hasta 85.000 palés, además de una instalación fotovoltaica.

En la jornada El retail como dinamizador del desarrollo de grandes plataformas logísticas, organizado por P3 y UNO Logística, se puso de relieve el papel de Tarragona y Cataluña como nodos estratégicos y logísticos emergentes. «La región se está consolidando como uno de los grandes polos tractores del sector, capaz de atraer inversión e impulsar el desarrollo de plataformas de gran formato,» destacó Javier Mérida, director general de P3. «Desarrollos como los de P3 Reus resultan opciones muy atractivas para cualquier operador», añadió David Oliva, director industrial y de logística de CBRE Barcelona.