Reus prepara el terreno para poder acoger otra nave logística de gran volumen

El nuevo dibujo propone una parcela para industria aislada grande de unos 91.000 metros cuadrados (m2), junto con otros solares para empresas de tamaño inferior a su entornoRedacción

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Reus sigue avanzando para adaptar sus terrenos a las necesidades actuales de las empresas, que reclaman parcelas de mayores dimensiones para desarrollar su actividad.

La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el viernes el Plan Parcial Urbanístico del sector H-7 Bellissens Actual N-340, delimitado por la carretera de Bellissens, la N-340 y el A-7, situado en el sureste del núcleo urbano, junto al término municipal de Vilaseca. El nuevo planteamiento habilitará el suelo necesario para la posible implantación de una nave logística de grandes dimensiones.

Fuentes municipales señalan que se trata de un área industrial de alta calidad «que disfruta de una ubicación estratégica que es imperioso adaptarla al actual demanda potencial de mercado, que pasa indefectiblemente por delimitar parcelas de gran tamaño dentro del mundo logístico de almacenaje y de transporte de mercancías».

El nuevo dibujo propone una parcela para industria aislada grande de unos 91.000 metros cuadrados (m2), junto con otros solares para empresas de tamaño inferior a su entorno, así como infraestructura vial, equipamientos y zonas verdes.

«El nuevo sector industrial H-7, una vez desarrollado, se convertirá en un suelo potencial para el uso logístico que, sin duda, es un uso muy deficitario en el ámbito del Camp de Tarragona, atendido que los planeamientos existentes ya aprobados o bien consolidados con la urbanización ejecutada no prevén superficies de parcelas superiores a los 20.000 o 30.000 m2, que no resultan adecuadas para la logística, necesitada de grandes espacios de maniobra y de aparcamientos de vehículos y, sobre todo, de una estructura vial diseñada para grandes vehículos de transporte de mercancías», detallan las fuentes.

Los objetivos principales del plan parcial, que abarca una superficie superior a los 250.000 m2, son crear las infraestructuras necesarias para el establecimiento de actividades industriales y de servicios en torno al eje vial y proponer diversidad de parcelación para aumentar la oferta y adaptarla en el mercado.

Asimismo, se velará por las condiciones medioambientales de la zona, arreglando el camino antiguo de Vilaseca en la Canonja como un gran espacio verde que potencie la antigua vocación agrícola del lugar.

P3 Logistic Parks

Por otra parte, hay que recordar que la empresa P3 Logistic Parks ya ha empezado las obras de urbanización del sector H-12 Mas Sunyer, justo delante de Jardiland; el paso previo a la fase de construcción, que permitirá alzar una nave logística, con almacén y oficinas, de grandes dimensiones, equivaliendo a quince campos de fútbol. La Cámara de Comercio espera que esta inversión tenga «un efecto tractor sobre la economía local y comarcal».