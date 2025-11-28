La ZBE se pone en marcha en Reus este lunes: multas, excepciones y todo lo que debes saber

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Reus activará a partir de este lunes, 1 de diciembre, la tercera fase de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A partir de ahora, las restricciones pasan a ser plenamente efectivas y el acceso de los vehículos más contaminantes podrá comportar sanciones. Esta medida afecta únicamente a los vehículos sin etiqueta de la DGT cuyos titulares no estén empadronados en la ciudad ni paguen el impuesto de circulación en Reus.

La ZBE funcionará de lunes a viernes entre las 7.00 y las 19.00 horas, mientras que los fines de semana, festivos y el horario nocturno quedarán libres de restricciones. Durante la fase informativa, el Ayuntamiento ha enviado avisos a los propietarios de vehículos afectados, aunque esas notificaciones no implicaban multa. Con el inicio de la nueva etapa, el sistema de control pasa a ser plenamente sancionador para quienes incumplan las condiciones de acceso.

Perímetro de la Zona de Bajas Emisiones en Reus.



Los vehículos sin distintivo ambiental dispondrán de 24 días al año para circular por la zona sin trámites previos, una medida pensada para facilitar desplazamientos puntuales. También podrán acceder si estacionan en aparcamientos municipales o privados que cuenten con convenio con el Ayuntamiento. Actualmente, un total de 13 aparcamientos ya están adheridos, sumando más de 4.000 plazas, a las que se añaden las 677 plazas de aparcamientos disuasorios repartidos por la ciudad.

La ordenanza contempla una amplia variedad de exenciones y autorizaciones para situaciones específicas. Entre ellas se incluyen vehículos de personas con movilidad reducida, servicios esenciales o de emergencia, transporte de personas con enfermedad o discapacidad, vehículos profesionales cercanos a la jubilación, rentas bajas, vehículos históricos o usuarios que dispongan de parking dentro de la ZBE. También se incluyen los vehículos destinados al transporte público y al transporte de mercancías.

La creación de esta red de accesos excepcionales se complementa con el esfuerzo municipal de dotar la ciudad de alternativas de aparcamiento. Además de los aparcamientos adheridos, Reus dispone de áreas de estacionamiento gratuito en espacios como la calle del Treball, Països Catalans, Pi del Burgar o el Santuari de Misericòrdia. El consistorio prevé seguir ampliando esta red durante los próximos meses para facilitar la movilidad y reducir el tráfico dentro del perímetro protegido.

El despliegue de la ZBE seguirá avanzando en fases. La próxima ampliación está prevista para el 1 de enero de 2028, cuando las restricciones comenzarán a aplicarse también a vehículos con etiqueta B y a residentes dentro de la propia ciudad. Con ello, Reus se alinea con las directrices europeas y estatales para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones, en un proceso que se irá aplicando de forma progresiva para facilitar la adaptación de la ciudadanía.