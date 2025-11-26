EL Gobierno cede un terreno para la reforma y ampliación del Parque de Bomberos de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de dominio, para 30 años, de un solar de 2.326,55 m² para la ampliación y reforma del Parque de Bomberos de Reus. El terreno, pderiopedad municipal, se ubica en la calle Mas Tallapedra, 3 de Reus, adyacente al Parque de Bomberos de la capital del Baix Camp.

El terreno se destinará a la construcción de un nuevo edificio en que se instalarán espacios de formación, el centro ERA (Equipos de Respiración Autónoma), dependencias de la unidad GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales) y la sede del subjefe territorial de la Región de Emergencias de Tarragona, que actualmente están en el Parque de Bomberos.

Con el traslado de todas estas dependencias en el nuevo edificio auxiliar, el Parque de Reus ganará espacio para el personal operativo. Es por eso que en este edificio se hará una ampliación y una reforma integral del espacio ya existente para adaptar las dependencias a las necesidades actuales de la instalación. Así, y en tratarse de un Parque de Bomberos tipo A, se hará un gimnasio (actualmente ubicado en las cocheras), 9 habitaciones dobles, un aula de formación específica para el personal de servicio y espacios diferenciados para los equipos de protección individual (EPI) limpios y los que acaban sucios después de una intervención en que hay riesgo de contaminación, además de los vestuarios inclusivos.

Con la reforma, el ámbito de vivienda del Parque se trasladará a la primera planta del edificio; la planta baja quedará restringida a los espacios de trabajo, con los cocheros y la sala de control como elementos centrales. La reforma también garantizará circuitos seguros para el personal, de manera que para guardar los EPI sucios no habrá que atravesar otras dependencias limpias.

Actualmente, el proyecto de construcción del nuevo edificio, la reforma del Parque de Reus y la urbanización de todo el recinto está pendiente de licitación, con un importe máximo de 4.676.621,44 euros. La duración prevista de las obras, una vez empiecen, será de un año y medio aproximadamente.