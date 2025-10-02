Las obras de reforma del Parque de Bomberos de Reus empezarán el verano del 2026

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Las obras de reforma y ampliación del Parque de Bomberos de Reus empezarán el verano del 2026. Es la previsión con que trabaja, actualmente, el Cuerpo de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que ha revisado el calendario estimado de ejecución de la intervención. Fuentes de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos detallan que resta el trámite de aprobación definitiva del proyecto ejecutivo y que será a partir del presente octubre que se licitarán el contrato de obras y las asistencias técnicas correspondientes.

El proyecto ya ha sufrido retraso en su compleción. En primer término, la previsión era que el proyecto ejecutivo estuviera a punto en junio del 2024 y que los trabajos sobre el terreno pudieran empezar en diciembre de aquel año. No obstante, la redacción se alargó hasta octubre y, en consecuencia, se fijó la entrada de las máquinas para abril del 2025, un cálculo que, ya con el documento listo, se retrasó hasta el 16 de junio. Con todo, la actuación quedó atascada después de que el proyecto introdujera «modificaciones por dificultades relativas a instalaciones no previstas en que pasan por el nuevo solar, además de tener que tener en cuenta riesgos de protección civil que afectan al parque,» tal como detalló el Cuerpo de Bombers a Diari Més en su momento.

Según la Dirección General, las complicaciones vinculadas con las instalaciones se resolverán «en parte bajo competencia municipal», mientras que los riesgos mencionados se relacionan con «una línea de tren próxima por donde circulan materias peligrosas». «Les medidas a tomar con respecto al edificio existente son muy limitadas, y el edificio nuevo quedará fuera del alcance inmediato de esta línea», concluyen las fuentes.

El solar donde se trabajará es adyacente al actual Parque de Bomberos y está situado entre las calles Mas Carpa y Mas Tallapedra. El proyecto permitirá disponer de un complejo 600 metros cuadrados (m2) mayor que el actual y tiene por objetivos incidir en la mejora de su funcionalidad y sostenibilidad. Aparte de la remodelación del edificio en funcionamiento «para mejorar la efectividad y comodidad de los bomberos», tal como comentaba el jefe de la Unidad de Infraestructuras y Sostenibilidad del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat, Guillem Recio, en octubre del 2024, está programada la construcción de un bloque independiente destinado a la formación, tanto teórica como práctica, que iría junto con la torre de prácticas existente y que liberará espacio en la parte antigua.

Asimismo, está prevista la instalación de placas solares fotovoltaicas que garantizarían el suministro de energía de todas las instalaciones, con la excepción de la cocina, que continuaría con gas.

El presupuesto total del proyecto es superior a los 4 millones de euros. Uno de los principales retos que tendrán que afrontar los trabajos de reforma y ampliación serán coordinarlos con la actividad del Parque de Bomberos, que permanecerá ininterrumpida. Por este motivo, la intervención se completará por fases, buscando la menor afectación posible.